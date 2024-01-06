Kbs de maaşlar yayınlandı, hata mı var.

pardonunuz ama , siz bu bilgileri nerden görüyorsunuz?

bize neden hep ayın 14 ünde veya 13 ünün akşamının geç saatlerinde görünüyor onu merak ediyorum. yani hani idare de mi görev yapıyorsunuz diycem ama maaş olunca ilçe mem yapıyor gene göremiyor olmanız gerek benim mevcut bilgilerime göre.

neyse sırrını söylersen ben de vakıf olmak isterim olayın esrarına :) :)