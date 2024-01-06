Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 23:00
Kbs de maaşlar yayınlandı, hata mı var.

49.25 Aralık ayı maaşına eklenmiş bi de 537 sendika ekleyince 2024 Ocak maaşıniz cikiyor.Aralık'ta vergi dilimindeyiz vergi diliminden çıkartılıp o şekilde 49.25 eklenmesi gerekmiyor mu.


kimuni
Daire Başkanı
06 Ocak 2024 23:09

pardonunuz ama , siz bu bilgileri nerden görüyorsunuz?

bize neden hep ayın 14 ünde veya 13 ünün akşamının geç saatlerinde görünüyor onu merak ediyorum. yani hani idare de mi görev yapıyorsunuz diycem ama maaş olunca ilçe mem yapıyor gene göremiyor olmanız gerek benim mevcut bilgilerime göre.

neyse sırrını söylersen ben de vakıf olmak isterim olayın esrarına :) :)

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