Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 23:13
2022 Mayıs'ta idarecilik ten atıldım, sınava girmem mantıklı mı?

Mrb dostlar, soruşturma, hizmetin gereği, öğretmen olarak atadilar başka yere. İl dışı tayinle başka ile geldim. 4 yıl idareci olamıyorum sanırım. Yinede sınava girsem, belki gözden kaçar, belki yönetmelik değişir yada sicil affı. MEBBİS uyarı çıkar mı sizce tercih yaparken, sıkı mi inceliyorlar?

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