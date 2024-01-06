Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 23:21
Toplu sözleşme ikramiyesi 537.94 TL, sendika kesinti 232, 64

Müdürümüz bordroyu yollamis, kontrol et diye. Toplu sözleşme, artık Sendikayi karşılamıyor. Buna niye zam gelmemiş. Bu sarı sendikalara bir kuruşum gitsin istemiyorum


geronimooo
Aday Memur
06 Ocak 2024 23:28

İkramiye 3 ayda bir, kesinti her ay oluyor. Nasıl karşılamıyor diye düşünen varsa diye yazdim


63fenci
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 23:32

Artık ikramiye aylık ödenecek.


geronimooo
Aday Memur
06 Ocak 2024 23:43

Himm bilmiyordum. Baktım öyleymiş. Teşekkürler

63fenci, 1 saat önce

Artık ikramiye aylık ödenecek.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
07 Ocak 2024 00:27

Beşpara etmez sendiklara milyonlarca lira gidiyor. Sendika başkanları daha çok saltanat sürsün diye.

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