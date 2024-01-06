Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Ocak 2024 23:26
4a dan 4b ye geçişte 1 yıl yasak durumu

Merhaba dostlar. Üniversite hastanesinde 4a kadrosuna 15 nisan 23 tarihinde geçtim. Ama kadroya geçiş süreci 26 ocaktan itibaren başladı. 26 ocaktan sonra olabilecek atamalara Aynı ünvanla sağlık bakanlığı 4b pozisyonuna başvursam zimmete düşer miyim. 4b li tercih vermek için 15 nisan 24 tarihini mi beklemeliyim. Erken tercih verip 1 yıl cezada almak istemiyorum aydınlatırsınız sevinirim

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