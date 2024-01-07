GSB Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi

Mülakat için böyle 50 puanlık soru var.Bir sürü mevzuatı var GSB nin.Hepsini ezberlemek kpss ye çalışmaktan daha zor.Altta yazılanlar hakkında şöyle çalış bunlar önemli diyebilecek ve mülakata daha önceden girmiş olanlar yardım edebilir mi?

Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.