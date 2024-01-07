Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 03:00
8/1 maaş farkı

Arkadaşlar merhaba.

yeni atanan teknik öğretmen, kültür öğretmene göre 9/1 değil de 8/1 olarak göreve başlıyor. peki bu derece ve kademeden dolayı maaş farklı oluşuyor mu? oluşuyorsa ne kadar oluşur?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Ocak 2024 03:08

Maaş hesaplama robotundan hesaplatabilirsini


hdwr
Aday Memur
07 Ocak 2024 03:20

hesaba göre 700 küsur bir fark gösteriyor fakat bunu çalıştığım kuruma ve maaş birimine söylediğimde 8/1 olabilirsin ama yeni başladığın için 8/1 olarak başlarsın ama o kadar fark alamazsın denildi. Böyle bir şey mümkün mü?

SorunCevaplayıN, 57 dk. önce

Maaş hesaplama robotundan hesaplatabilirsini

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