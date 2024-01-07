Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 03:12
Sağlık mazeret tayini ve proje okullar

Sağlık mazeret tayini ile sehir merkezine gitmek istiyorum. Fakat ogretmen acigi olan okullar merkezde hep proje okulları. Acaba bu okullardan birine yerleşmem mumkun olabilir mi? Aksi halde magdur duruma dusecegim.

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