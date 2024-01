mesleğini onuruyla şerefiyle daha iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışan birine öneri verir misini

arkadaşlar 2008 sınıf öğretmenliği mezunuyum ve 2011 yılında kamuya öğretmen olarak atandım. idealist bir öğretmendim ve idealist anlayışım yeniden yeşerdi. 2013 yılında hayal kırıklıklarım yani velilerle problemlerim, meslekte acemilik, çocuklardan astronot ,yazılım mühendisi olmaları gibi beklentilerimin olması ama çocuklardaki isteksizlik dolayısıyla ve dolayısıyla şiddete İSTEMEDEN yönelişimden ötürü geri hizmeti istedim. şu an bir halk eğitim merkezinde memurum ama açık orta-lise öğrencilerinin isteksizliği benim hevesimi kırıyor! arkadaşlara meslek ve hastalığım ( bende majör depresyon, okb, anksiyete var) ile hatalarımdan ötürü aramın bozuk oluşu da acımı 100e katlıyor !!! dün akşam Amazon prime da izlediğim Bandırma füze kulübü filmindeki öğrencilerin okumaya ve ilgilerine olan aşkı ve öğretmenin özellikle idealistliği ve ilham kaynağı oluşu ve çocuklara destek oluşu beni çok derinden etkiledi ! ( mütevazı imkanlarla füze yapan uzay sevdalısı bu liseliler NASAda işe başlamış) her ne kadar o öğretmenle kendimi karşılaştırıp bıçağı bileğime dayayıp i .. düşünsem de bendeki öğretme ve öğrenme aşkını eski haline getirdi film ama hastalığımın tedavisinin uzun sürüyor oluşu dolayısıyla öğretmenliğe dönmem mümkün sayılmaz. ben bulunduğum ilçede herhangi bir okula memur kadrosunda tayin isteyip öğrencilere yeniden ama bu sefer adamakıllı ilham kaynağı olmak ve onları her türlü yüreklendirmek istiyorum!!! 1-okul memurluğunun rutin işleri buna imkan bırakır mı ??? 2- okul memuru olup tedavime devam edebilir miyim? 3-memur kadrosunda olmam çocukları yüreklendirip iftihar edeceğim öğrenciler yaratmama engel olur mu??? BEN CİDDİYİM !!! ÖĞRETMENLİK DE; MİLLİ EĞİTİMDE MEMURLUK DA SANATTIR !!!

arkadaşlar 2008 sınıf öğretmenliği mezunuyum ve 2011 yılında kamuya öğretmen olarak atandım. idealist bir öğretmendim ve idealist anlayışım yeniden yeşerdi. 2013 yılında hayal kırıklıklarım yani velilerle problemlerim, meslekte acemilik, çocuklardan astronot ,yazılım mühendisi olmaları gibi beklentilerimin olması ama çocuklardaki isteksizlik dolayısıyla ve dolayısıyla şiddete İSTEMEDEN yönelişimden ötürü geri hizmeti istedim. şu an bir halk eğitim merkezinde memurum ama açık orta-lise öğrencilerinin isteksizliği benim hevesimi kırıyor! arkadaşlara meslek ve hastalığım ( bende majör depresyon, okb, anksiyete var) ile hatalarımdan ötürü aramın bozuk oluşu da acımı 100e katlıyor !!! dün akşam Amazon prime da izlediğim Bandırma füze kulübü filmindeki öğrencilerin okumaya ve ilgilerine olan aşkı ve öğretmenin özellikle idealistliği ve ilham kaynağı oluşu ve çocuklara destek oluşu beni çok derinden etkiledi ! ( mütevazı imkanlarla füze yapan uzay sevdalısı bu liseliler NASAda işe başlamış) her ne kadar o öğretmenle kendimi karşılaştırıp bıçağı bileğime dayayıp i .. düşünsem de bendeki öğretme ve öğrenme aşkını eski haline getirdi film ama hastalığımın tedavisinin uzun sürüyor oluşu dolayısıyla öğretmenliğe dönmem mümkün sayılmaz. ben bulunduğum ilçede herhangi bir okula memur kadrosunda tayin isteyip öğrencilere yeniden ama bu sefer adamakıllı ilham kaynağı olmak ve onları her türlü yüreklendirmek istiyorum!!! 1-okul memurluğunun rutin işleri buna imkan bırakır mı ??? 2- okul memuru olup tedavime devam edebilir miyim? 3-memur kadrosunda olmam çocukları yüreklendirip iftihar edeceğim öğrenciler yaratmama engel olur mu??? BEN CİDDİYİM !!! ÖĞRETMENLİK DE; MİLLİ EĞİTİMDE MEMURLUK DA SANATTIR !!!