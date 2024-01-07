Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 06:31
Mazeret tayini

15 tatilde il dışı mazaret tayinine başvursak yazın il içi mazaretine başvurabilir miyiz? Arada süre olması mi gerekiyor?

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