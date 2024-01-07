KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


07 Ocak 2024 07:36
GUY sınavı 657 48/a bendi hakkında
Herkese iyi günler Gelir uzman yardımcılığı alım şartlarındaki askerlikle ilişiği olmamak şartı başvurunun olduğu gün için mi geçerli yoksa sınavın olacağı gün için mi geçerli? (Sınav tarihi:25 Mayıs Sınav Başvuru Tarihi: 15-25 Nisan Askelikle ilisigimin kesik olduğu tarih: 16 Mayıs)

Çok Yazılan Konular

Atama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?KPSS A hazırlığıHukukçu Perspektifi Nasıl Olmalıdır?

Sözlük

her zaman bir b planınız olsun 3 felsefe 4 Metin bobaroğlu 1 otomatik portakal 3 ondan yeni şeyler öğrenme seçeneği 2 yeşil elma 1 Gerçekler 1 şu an çalan şarkı 3 oğlak burcu erkeği 3 Aşkın tanımı 9

Son Haberler

Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturucu ele geçirildiKars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller ışıklandırıldıTHY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararıBursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandıZonguldak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!