Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 10:19
Vatandaş Portal üzerinden soruşturma dosyalarına erişim (Ana Sayfadaki Haber)

https://www.memurlar.net/haber/1088614/vatandaslar-uyap-uzerinden-savcilik-sorusturmalarini-neden-goremiyor.html

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