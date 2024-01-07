Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


07 Ocak 2024 11:42
Ev almak mı yoksa kirada kalmak mı?

Adana'da yaşıyoruz.Deprem nedeniyle borçlarla aldığımiz ev orta hasarlı.Ne zaman yıkılıp yapılacak belli değil.Kiradayiz elimizde 400-500 var.Ev kiramiz yıllık ve bu benim prensiplerime aykırı.Kredi çekip yeni küçükte olabilir bir ev almak istiyorum.Hangi bankayı önerirsiniz?Kredi faizleri çok yüksek ama kira işi giitkce zorlaşıyor.Önerileriniz nedir?

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