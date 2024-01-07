Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 12:15
Herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Yerel seçimler yaklaştı.ak Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Murat kurum oldu hayırlı olsun.


gazanya
Daire Başkanı
07 Ocak 2024 12:23

Siyasi görüşüm chp dir gizlemiyorum.lakin herkesin bu ülkede seçme ve seçilme hakkı vardır.Bu yüzden adayları dikkatlice inceleyeceğim.


gazanya
Daire Başkanı
07 Ocak 2024 12:25

Bir adayı körü körüne secmekle bilerek ,araştırarak seçmek arasında fark var.


gazanya
Daire Başkanı
07 Ocak 2024 12:27

Adayların hepsininin ozgecmisini,icraatlarını ,aldığı ödülleri tek tek inceleyeceğim.


gazanya
Daire Başkanı
07 Ocak 2024 12:29

Adaylar birbirlerini kırıcı ifadelerden,alaycı usluplardan,hakaret cümlelerinde kacinmalilar.

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