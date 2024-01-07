Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


07 Ocak 2024 12:17
Esim öğretmen mazeret tayininde il milli eğitim red vermesi

Arkadaslar esim kadrolu öğretmen benin nisan 2023 de tayinim cikti esim mazeret tayini için başvuru yapti okul onayladı ilce onayladı il reddetti benim bakanlık onaylı tayinim çıktığına dair bakanlık atamasida var benim anlamadığım polis memuru ilişik kesmeden eşinin tayini olmuyor mu ben 2021 yılında bu şekilde yaptım şimdi neden kabul edilmiyor onu anlamıyorum

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