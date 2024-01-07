Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 12:25
2024 EKYS ile atamalar sadece sınav ve mülakat puanlarından mı oluşuyor?

Bakanlık kılavuzunda bu konu açık değil. Daha önce sınava girip başvuru yapanlar atama başvuru puanlarınızın nasıl hesaplandığını yazabilir misiniz?

Diğer bir soru: Bu yıl mülakat puanının formalite olacağına dair sendikanın verdiği bilgi ne kadar doğru? Mülakat puanı EKYS puanının aynısı verilecek diyor sendika temsilcisi.

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.İl İçi, İl Dışı 2024 Yaz Tayin Takvimi AçıklandıYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?Aralık ek dersleri yattı mı?Tezli yüksek lisans öneri127. maddesatranç egzersiziYatmayan ek ders

Sözlük

2024 1 walla insanları 1 Chechu y Familia 1992 1 ismi üç kere tekrarlama 3 Ali mühendis 1 güzel fotograflar 6 aşk-maşk yok diyen kişi 5 mavi gözlü samuray 2 frikik 2 çıntar 1

Son Haberler

'Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar bu millete diz çöktüremez'Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekorEsenyurt'ta İETT otobüsü yön tabelası direğine çarptıAile Bakanı Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştuİzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!