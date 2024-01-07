Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 13:45
MAHMUT ÖZER Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun Kampanyası

Mahmut Bey Bakan olsa Ek dersşerimizin hala yatmaması sorunu olmazdı sanıyorum.

kendisi başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili umut verici açıklamalar yapmıştı.

eldeki seçeneklere de bakınca: dönsen iyi olur Mahmut Bey.


BayrakHoca
Şef
07 Ocak 2024 13:52

Öğretmen olmayan hiç kimse Milli Eğitim Bakanı olmasın.


lutt
Şube Müdürü
07 Ocak 2024 14:51

Thanks

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