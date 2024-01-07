Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Ocak 2024 13:46
Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsin
https://akademikadro.net/tezsiz-yuksek-lisans-mezunlarina-akademi-yolu-kapatildi Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarina Tekrar akademisyenlik yolu acilmalidir. Kaybettirelen itibarlari tekrar verilmelidir. Alesten 70 puan alamayan gerizekalimi oluyor? 65 aldı veya 69da kaldı. Akademisyen olamadı bunun sorumlusu kim peki? sağlık sorununnokdu veya dikkatin dağıldı bu puanı alamadin, alt taban uygulanarak bı sınavla akademisyenlik belirlenmemeli, Tez/ proje yazan çoğu kişi tez / projelerini (parayla) yaptırip, iki kelimeyi bir araya getiremeyen kişilerdir. Sonra neden kaliteli, bilgili veya bilim adamı çıkmıyor diyorlar. Turnitin progrmai var, bu program çıkmadan önce yazılan tüm tez ve projelri incelemek lazim Siz bu şansı Tezsiz yüksek lisans mezunlarına vermemelisiniz. Aralarindan bilim insalari, DURUST ve hak etmiş kişilerin olduğu, emeğiyle bir yerlere gelecek kişilerin olduğunu göreceksiniz.

Tahsind
Aday Memur
07 Ocak 2024 14:22
https://teyit.org/analiz/yeni-yok-yonetmeligine-gore-tum-tezsiz-yuksek-lisans-mezunlari-ogretim-gorevlisi-olabilecek-mi Tezli ve Tezsiz ibaresi eklenebilir ve tek bir madde değiştirilerek Tezsiz yüksek lisans mezunlarına akademisyenlik yolu açılabilir. Üniversiteler Tezsiz Yüksek Lisansı para kaynağı olarak gormemeli, buradan mezun olanlarda birgün bilimsel araştırma yaparak bilim adamı olabilirler. Yök, Tezsiz yüksek lisanstan mezun olanlara şans tanımalı.

Tahsind
Aday Memur
07 Ocak 2024 14:39
Mantıklı dusunursek, tezli yüksek lisans 2 yıl, bir yıl ders, 1 yılda bilimsel araştırma. Tezsiz yüksek lisans 1. 5 yıl ve yarım dönem proje yaziyorsun. Yarım dönem için insanların hayatıyla oynuyorsunuz. Sadece yarım dönem ayrıca Tez ve Tezsizde ücret farklılığı oluyor. Bunu tek bir maadeyle degistirmek mümkün. Binlerce kişi şuanda mezun, aralarından durust, bilimsel araştırma yapabilecek, yetenekli ve özgüveni yüksek insanlar çıkacaktır.( basklarina tez/ proje yazdirmayan kişiler) Tezsiz Yüksek Linsas mezunlarına keisnlikle şans verilmelidir.
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