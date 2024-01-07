Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsin

https://akademikadro.net/tezsiz-yuksek-lisans-mezunlarina-akademi-yolu-kapatildi Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarina Tekrar akademisyenlik yolu acilmalidir. Kaybettirelen itibarlari tekrar verilmelidir. Alesten 70 puan alamayan gerizekalimi oluyor? 65 aldı veya 69da kaldı. Akademisyen olamadı bunun sorumlusu kim peki? sağlık sorununnokdu veya dikkatin dağıldı bu puanı alamadin, alt taban uygulanarak bı sınavla akademisyenlik belirlenmemeli, Tez/ proje yazan çoğu kişi tez / projelerini (parayla) yaptırip, iki kelimeyi bir araya getiremeyen kişilerdir. Sonra neden kaliteli, bilgili veya bilim adamı çıkmıyor diyorlar. Turnitin progrmai var, bu program çıkmadan önce yazılan tüm tez ve projelri incelemek lazim Siz bu şansı Tezsiz yüksek lisans mezunlarına vermemelisiniz. Aralarindan bilim insalari, DURUST ve hak etmiş kişilerin olduğu, emeğiyle bir yerlere gelecek kişilerin olduğunu göreceksiniz.

https://akademikadro.net/tezsiz-yuksek-lisans-mezunlarina-akademi-yolu-kapatildi Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarina Tekrar akademisyenlik yolu acilmalidir. Kaybettirelen itibarlari tekrar verilmelidir. Alesten 70 puan alamayan gerizekalimi oluyor? 65 aldı veya 69da kaldı. Akademisyen olamadı bunun sorumlusu kim peki? sağlık sorununnokdu veya dikkatin dağıldı bu puanı alamadin, alt taban uygulanarak bı sınavla akademisyenlik belirlenmemeli, Tez/ proje yazan çoğu kişi tez / projelerini (parayla) yaptırip, iki kelimeyi bir araya getiremeyen kişilerdir. Sonra neden kaliteli, bilgili veya bilim adamı çıkmıyor diyorlar. Turnitin progrmai var, bu program çıkmadan önce yazılan tüm tez ve projelri incelemek lazim Siz bu şansı Tezsiz yüksek lisans mezunlarına vermemelisiniz. Aralarindan bilim insalari, DURUST ve hak etmiş kişilerin olduğu, emeğiyle bir yerlere gelecek kişilerin olduğunu göreceksiniz.