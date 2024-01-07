Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


07 Ocak 2024 14:18
GÖZ RAHATSIZLIĞI

1 haftadır sol gözümde baktığım bir satırın yada çizginin sol tarafında yamuklaşma oluyor. baktığım noktada sorun yok ancak sol üst kısmında yamulma var. göz doktoruna gittim. sinirler vs. normal dedi. sadece gözün arka noktasında iki minik leke varmış. Bence önemli değil ama madem eğrilik oluyor bi retina uzmanı görsün dedi. Randevu aldım ama daha 1 hafta var. Bu problemi daha önce yaşayan oldu mu? Cidden korkuyorum. Sınavım var ders calışamıyorum :(((

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