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Editörler : oto-danisman-expert


07 Ocak 2024 15:12
egea 1.6 multijet motorda duman sorunu
arkadaşlar merhabalar link bırakcam burda aracın turbosunun orda çıkan dumanın sebebi ne olabilir lütfen bilen yardımci olabilir mi

https://youtube.com/shorts/72IT5xLcTOA?si=gzx034aSQ0Aye7VG


Mhsncrk
Aday Memur
07 Ocak 2024 15:12

https://youtube.com/shorts/72IT5xLcTOA?si=gzx034aSQ0Aye7VG

Toplam 1 mesaj

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