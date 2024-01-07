Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Ocak 2024 15:32
Ktb 1500

Ktb 1500 alımı hakkında duyumu olan biri var mı? Rica ediyorum çok stresli bir süreç bilgisi olan yazabilir mi? Kadro dağılımlarını veya detaylar ne zaman gelecek bilen var mı? ÖSYM üzerinden mülakatsız olma ihtimali var mı?

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