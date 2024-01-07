Tarım ve Orman Bakanlığı Büro Personeli

merhabalar atamalar GSB gibi e devlet üzerinden mi olacak yoksa ÖSYM üzerinden mi ? Büro Personeli 4001 mi olacak yoksa İİBF ortak kod mu olacak bilgisi olan var mı ? Tarih belirli mi?

merhabalar atamalar GSB gibi e devlet üzerinden mi olacak yoksa ÖSYM üzerinden mi ? Büro Personeli 4001 mi olacak yoksa İİBF ortak kod mu olacak bilgisi olan var mı ? Tarih belirli mi?