KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2024 15:39
Tarım ve Orman Bakanlığı Büro Personeli
merhabalar atamalar GSB gibi e devlet üzerinden mi olacak yoksa ÖSYM üzerinden mi ? Büro Personeli 4001 mi olacak yoksa İİBF ortak kod mu olacak bilgisi olan var mı ? Tarih belirli mi?

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