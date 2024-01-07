Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 16:03
Şahlana şahlana ortada şahlanacak at kalmadı

2018 den beri şahlanıyoruz

atalarımız demiş ya tez giden atın b.ku seyrek düşer

var m aranızda at gibi şahlanan :)

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