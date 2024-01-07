4-b sözleşmeli personel 2023 seçim vaadiyle kadroya geçirildi fakat akabinde yine 2023 te atanan 28 kasım sonrası personel şu an arafta kaldı. bu durum sizcede çok can sıkıcı değil mi? en azından 2023 te atanan mevcut 4-b liyi kapsayan yeni bir kadroya geçirilme süreci olur mu belediye seçimlerinin getirisi olarak?? fazla ütopik bir hayal mi olur, tahmini olan var mı?

4-b sözleşmeli personel 2023 seçim vaadiyle kadroya geçirildi fakat akabinde yine 2023 te atanan 28 kasım sonrası personel şu an arafta kaldı. bu durum sizcede çok can sıkıcı değil mi? en azından 2023 te atanan mevcut 4-b liyi kapsayan yeni bir kadroya geçirilme süreci olur mu belediye seçimlerinin getirisi olarak?? fazla ütopik bir hayal mi olur, tahmini olan var mı?