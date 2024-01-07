Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 16:45
4-b kadro
4-b sözleşmeli personel 2023 seçim vaadiyle kadroya geçirildi fakat akabinde yine 2023 te atanan 28 kasım sonrası personel şu an arafta kaldı. bu durum sizcede çok can sıkıcı değil mi? en azından 2023 te atanan mevcut 4-b liyi kapsayan yeni bir kadroya geçirilme süreci olur mu belediye seçimlerinin getirisi olarak?? fazla ütopik bir hayal mi olur, tahmini olan var mı?

bmmmrv
Aday Memur
07 Ocak 2024 17:31
bende umuyorum insallah olur diyelim

Baropulusever
Aday Memur
07 Ocak 2024 17:36
aynı arzuda birilerinin olduğunu görmek bile güzel. umarım hükümette arada kalmışlığımızın farkına varır ve çözüm odaklı olur. dinimiz amin :)
bmmmrv, 30 dk. önce
bende umuyorum insallah olur diyelim
Toplam 2 mesaj

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