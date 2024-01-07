Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2024 19:18
14 günlük maaş farkı her yıl hangi günlerde yatıyor ???
Önceki yıllara göre Ocak ayının kaçında yatar bu 14 günlük maaş farkı ???

Vardır bir hayır
Memur
07 Ocak 2024 19:23

Genelde Ayın son haftasında yatar

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