Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 19:24
5510 dan 5434 e geçmişim

Sözleşmeli 2006 da başladım. Kadroya ise 2010 yılında geçtim. Birkaç aya kadar maaşım 5510 a göre yapılıyordu. Şimdi ise 5434 e göre yapılıyor. Bu yanlışı düzeltilmezse ileride emeklilikte sorun olur mu?

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