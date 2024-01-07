Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ocak 2024 19:54
İstifa sonrası geri dönüş kurası acil!!!

Arkadaşlar merhaba. Bir sorum olacak lütfen bilgisi olanlar cevaplayabilir mi.. Ben Fırat üniversitesi hastanesinde 10 yıldır çalışıyorum kadroluyum. Eş durumu yapamadığım için istifa sonrası geri dönüş kurasına katılmak istiyorum fakat oraya ilk atandığımda branşım ortaöğretim hemşireydi. Sonradan önlisans paramedik okudum ve diplomamı o hastanede işlettim. Şimdi başvurular açıldığında hangi branş üzerinden başvuru yapmam gerekiyor hemşire yazıyor fakat ortaöğretim mi lisans mı yazmıyor çok merak ediyorum ona göre rota çizmem gerekiyor .

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