ekpss ile atanmış , engelli öğretmen norm fazlası olur mu yani böyle bir durumda nasıl bir tablo oluşur aceba bilen var mı? misal başka okula mı gönderirler yoksa kendi okulunda öylece kalır mı?

olay: ekpss ile atandım. okulda branşımda baya öğretmen var. en düşük hizmet puanlı olan benim. arabam da yok şuan araba alma imkanım da yok. ve misal başka yere verilirsem çok zorlanabilirim veya imkansızlaşada bilir (yürüme mesafesi bi yer olmazsa yani).