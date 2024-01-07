Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ocak 2024 21:07
engelli öğretmen norm fazlası olur mu?

ekpss ile atanmış , engelli öğretmen norm fazlası olur mu yani böyle bir durumda nasıl bir tablo oluşur aceba bilen var mı? misal başka okula mı gönderirler yoksa kendi okulunda öylece kalır mı?

olay: ekpss ile atandım. okulda branşımda baya öğretmen var. en düşük hizmet puanlı olan benim. arabam da yok şuan araba alma imkanım da yok. ve misal başka yere verilirsem çok zorlanabilirim veya imkansızlaşada bilir (yürüme mesafesi bi yer olmazsa yani).


anelka0101
Aday Memur
07 Ocak 2024 21:20
norm fazlası olmuyor engelli ögretmen. ben öyle biliyorum.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Ocak 2024 22:00

Evet olabilir.

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