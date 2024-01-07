Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 21:38
Memuriyetim engelleniyor lütfen ilgilenir misiniz ?

Merhaba ben bir üniversitenin personel alımı ile ilgili olan duyurusunda basvuruda bulundum basvuruda bulunurken şartlardan bitanesi ?Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak bulunmamak? idi kpss puanım 74.07 42 adet alıncak personelden 8 sırada puanım yetiyor bende baglı olduğu universitenin 2021 yılında sağlık turizmi fakultesıne kayıt oldum ancak hıc harc yatırmadım hıcbır sekılde okula gidip gelmedım ders kaydı yaptırmadım hiçbir şekılde aktif kaydım yok bunun benim memurıyetıme engeli nedir Anayasanın 42 maddesi hiçbir kişinin egitim öğretim hakkı engellenemez burda benım ne yapmam gerekıyor resmen kazandıgım hakettiğim memurıyetım engellenıyor ayrıca örgün eğitim yerine aktif pasif kayıt bulunamamak olsaydı ıcerık acıklaması gider sildirirdim şimdi kaydımı sıldırmedım ve dıyelım kı kpss puanımlada kazanamadım ne olcaktı lutfen bana yardımcı olunuz teşekkürler


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 21:41

böyle bi ibarede ilk defa duyuyorum .Öğrenci işlerini arasan hemen kayıt silmezlermi


Tezcan58
07 Ocak 2024 22:00

Aradım kesınlıkle olmuyor dıyolar dılekce yazdım ama zor hersey

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