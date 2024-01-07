KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ocak 2024 22:35
Sınıf Eğitimi

Tsk 'da sınıf eğitimi görürken hafta sonu izni var mı?

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