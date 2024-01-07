Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


07 Ocak 2024 23:00
Maaş hacizi

3-4 bankaya kredi kredi karti ek hesap gibi borçlarım var maaşıma haciz gelecek,toplamda 12-13 tane odemedigim var bunların hepsine tek tek soruşturma mi açılacak bana idari yönden bilen varsa aydinlatirsa sevinirim..

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