Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 23:02
2023/2 ne zaman açıklanacaksın artık

beklmekten uykuları kaçan bir benmiyim


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:13

haftaiçinde net açıklanır da umarım yarın belli olur belirsizliklten kurtulmuş oluruz....


FurkanBilisim
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:36

bekliyoruz saçımız ağardı.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:37

bölüm ne

FurkanBilisim, 33 dk. önce

bekliyoruz saçımız ağardı.


FurkanBilisim
Aday Memur
08 Ocak 2024 00:01

tcdd başvurdum ben bilgisayar öğretmeniyim

OKYANUSÇİCEĞİ, 32 dk. önce

bölüm ne


Halil3838
Aday Memur
08 Ocak 2024 00:05

kaçla kapatır acaba? bende tcdd başvurdum

FurkanBilisim, 8 dk. önce

tcdd başvurdum ben bilgisayar öğretmeniyim

Toplam 5 mesaj

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