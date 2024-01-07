2023/2 KPSS - Bahisler Açılmıştır

Iğdır; 10 kontenjan var ki kötü bir il de değil, çevre illerden yoğun talep olur.

Hakkari; 14 kontenjan var toplamda buraya şerh koyuyorum ne olur ne olmaz diye ki en son gsb 'de 77 'e çok yakın bir puanla asil liste kapandı diye biliyorum.

Şırnak; 27 kontenjan var ki Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt gibi illerden yoğun talep alır.