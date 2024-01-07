KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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07 Ocak 2024 23:15
2023/2 KPSS - Bahisler Açılmıştır

Bence taban puan 77-78 'lerin altına inmeyecek.

İnerse şu siteden toz olup gideceğime söz veriyorum.

Sence taban puan kaç olur ?


Egeozann
07 Ocak 2024 23:18

74-75 birkaç ilde görülecektir.


garipbirhiss
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:20

Bence de inmeyecek 1-2 şehir dışında 78 altı çıkmaz.Genel olarak 79,5 ÜST diyorum.


minicikkus1
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:20

Mesela hangi iller, bakmak isterim.

Egeozann, 51 dk. önce

74-75 birkaç ilde görülecektir.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:21

kuş bu dedidin olmadı gitmek durumunda kalabilirsin çoğu il yüksek kapatsada bence bazı şehirler şaşırtcak 77 de kalmaz


minicikkus1
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:21

Sizinle aynı fikirdeyim.

garipbirhiss, 49 dk. önce

Bence de inmeyecek 1-2 şehir dışında 78 altı çıkmaz.Genel olarak 79,5 ÜST diyorum.


minicikkus1
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:23

Sorun değil, en azından birileri atanmış olur; evine gönül rahatlığı ile ekmek götürür, kaderi kimsenin iki dudağı arasında olmaz yani gitmek benim için inanın keyif olur, üzülmem.

OKYANUSÇİCEĞİ, 48 dk. önce

kuş bu dedidin olmadı gitmek durumunda kalabilirsin çoğu il yüksek kapatsada bence bazı şehirler şaşırtcak 77 de kalmaz


Egeozann
07 Ocak 2024 23:23

Iğdır,hakkari,şırnak bunların dışında sürpriz yapacak illerde olacaktır diye düşünüyorum.

minicikkus1, 49 dk. önce

Mesela hangi iller, bakmak isterim.


garipbirhiss
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:24

Kontenjanı yüksek şehirler dışında olmaz , İstanbul ve Ankaradan düşük puan bekliyorum belki şans eseri 1-2 il daha başka çıkmaz genel olarak yüksek kapatır.Asıl sert düşüşler 4.merkezi atamada olucak

OKYANUSÇİCEĞİ, 48 dk. önce

kuş bu dedidin olmadı gitmek durumunda kalabilirsin çoğu il yüksek kapatsada bence bazı şehirler şaşırtcak 77 de kalmaz


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:24

ığdırı bilemicem de şırnak falan yüksek kapatcak

Egeozann, 46 dk. önce

Iğdır,hakkari,şırnak bunların dışında sürpriz yapacak illerde olacaktır diye düşünüyorum.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:26

o zamanda bundan farksız olucağını sanmıyorum sert düşüşler genelde açık alımlada oluyor gsb bürodaki gibi mesela

garipbirhiss, 45 dk. önce

Kontenjanı yüksek şehirler dışında olmaz , İstanbul ve Ankaradan düşük puan bekliyorum belki şans eseri 1-2 il daha başka çıkmaz genel olarak yüksek kapatır.Asıl sert düşüşler 4.merkezi atamada olucak


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
07 Ocak 2024 23:26

Mesela?

OKYANUSÇİCEĞİ, 45 dk. önce

ığdırı bilemicem de şırnak falan yüksek kapatcak


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
07 Ocak 2024 23:28

Bence süpriz iller ve puanlar görecez aşağılayanlar utanacak tabi kestirmek zor


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:28

mehmet sen şırnağı boşver mersin çıkar umarım sana

Mehmet-şeker, 43 dk. önce

Mesela?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
07 Ocak 2024 23:29

Zannetmiyorum realist olmak gerekirse minimum 78 de kalacağını düşünüyorum

OKYANUSÇİCEĞİ, 41 dk. önce

mehmet sen şırnağı boşver mersin çıkar umarım sana


minicikkus1
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:29

Iğdır; 10 kontenjan var ki kötü bir il de değil, çevre illerden yoğun talep olur.

Hakkari; 14 kontenjan var toplamda buraya şerh koyuyorum ne olur ne olmaz diye ki en son gsb 'de 77 'e çok yakın bir puanla asil liste kapandı diye biliyorum.

Şırnak; 27 kontenjan var ki Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt gibi illerden yoğun talep alır.

Egeozann, 46 dk. önce

Iğdır,hakkari,şırnak bunların dışında sürpriz yapacak illerde olacaktır diye düşünüyorum.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:30

tamam bende şırnağa gelene kadar üst listeden çıksın dedim

Mehmet-şeker, 40 dk. önce

Zannetmiyorum realist olmak gerekirse minimum 78 de kalacağını düşünüyorum


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
07 Ocak 2024 23:31

Hadi bakalım inşallah

OKYANUSÇİCEĞİ, 39 dk. önce

tamam bende şırnağa gelene kadar üst listeden çıksın dedim


Egeozann
07 Ocak 2024 23:33

çalışma şartlarını, risklerini falan neden hesaba katmiyorsunuz? Neden sadece kontenjan olarak gidiyorsunuz? Ona bakarsaniz istanbula verilen kontenjan hâlihazırda istanbulda yaşayanlara bile yetmez zaten

minicikkus1, 40 dk. önce

Iğdır; 10 kontenjan var ki kötü bir il de değil, çevre illerden yoğun talep olur.

Hakkari; 14 kontenjan var toplamda buraya şerh koyuyorum ne olur ne olmaz diye ki en son gsb 'de 77 'e çok yakın bir puanla asil liste kapandı diye biliyorum.

Şırnak; 27 kontenjan var ki Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt gibi illerden yoğun talep alır.


Egeozann
07 Ocak 2024 23:35

İnsanların umutlarını trollemeyin. Siz bence diyerek cümleler kurabiliyorsaniz herkes kurabilir.


minicikkus1
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:37

Ekonomik kriz en belirleyici faktör üstelik bahsekonu iller büyükşehir.

Şırnak özelinde konuşacak olursak çevre illerdekiler uzaklaşmak istemez öncelik memlekete yakın olmak olur.

İnşallah yanılırım. 2010 KPSS 'de de yüklü alımlar oldu en son 4. atamada taban puan 76 'ları gördü, alım bu hacimde devam ederse 4. atamada 76 ve belki 75 'leri görebilir.

Egeozann, 36 dk. önce

çalışma şartlarını, risklerini falan neden hesaba katmiyorsunuz? Neden sadece kontenjan olarak gidiyorsunuz? Ona bakarsaniz istanbula verilen kontenjan hâlihazırda istanbulda yaşayanlara bile yetmez zaten

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