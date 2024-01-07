Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Ocak 2024 23:21
gençlik spor bakanlığı gençlik çalışanı alımı
arkadaşlar bunun mantığı nedir bilen var mı Tek il terciği yapıyorsun ama nereyi yazmak mantıklı referans işleri ne durumda? taban puanları belli değil gruplar her alımda başka başka kişilerden olmuş nereyi yazıcaz nasıl yazıcaz bi yol gösteriverin lütfen

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:27

şurda dakikalar kalmış çok düşünme yap tercihini 4001 den mi başvurcan o zaten düşmez


Müenneshanım
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:29
4. grup ilahiyat mezunuyum ordan başvuru yapıcam manisa yazmıştım 5 kişi alacak ama yedirmezler gibi geldi değiştirip Erzurum mu yazsam 4 kişi alıyor
OKYANUSÇİCEĞİ, 42 dk. önce

şurda dakikalar kalmış çok düşünme yap tercihini 4001 den mi başvurcan o zaten düşmez


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:33

psikoloji mezunlarıda sizin grupta diye hatırlıyorum puanlar zaten düşmez orda da pek senin puan kaç bilmiyorum da gönlünden geçeni yap gitsin


Müenneshanım
Aday Memur
07 Ocak 2024 23:44
76 benim p3. Tunceli de 5 kişi alıyor sence hangisi mantıklı doğuda referans işi çok döner dediler bana o yüzden batıyı yaz dediler ama bu puanla da bana batıyı yedirmezler biliyorum rabbimden başka referansım da yok zaten sen olsan nereyi yazardın
OKYANUSÇİCEĞİ, 36 dk. önce

psikoloji mezunlarıda sizin grupta diye hatırlıyorum puanlar zaten düşmez orda da pek senin puan kaç bilmiyorum da gönlünden geçeni yap gitsin


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
08 Ocak 2024 00:00

nereyi yazdın

Müenneshanım, 25 dk. önce
76 benim p3. Tunceli de 5 kişi alıyor sence hangisi mantıklı doğuda referans işi çok döner dediler bana o yüzden batıyı yaz dediler ama bu puanla da bana batıyı yedirmezler biliyorum rabbimden başka referansım da yok zaten sen olsan nereyi yazardın

Müenneshanım
Aday Memur
08 Ocak 2024 00:01
Tunceli yazıyorum
OKYANUSÇİCEĞİ, 9 dk. önce

nereyi yazdın

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