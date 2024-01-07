gençlik spor bakanlığı gençlik çalışanı alımı

arkadaşlar bunun mantığı nedir bilen var mı Tek il terciği yapıyorsun ama nereyi yazmak mantıklı referans işleri ne durumda? taban puanları belli değil gruplar her alımda başka başka kişilerden olmuş nereyi yazıcaz nasıl yazıcaz bi yol gösteriverin lütfen

arkadaşlar bunun mantığı nedir bilen var mı Tek il terciği yapıyorsun ama nereyi yazmak mantıklı referans işleri ne durumda? taban puanları belli değil gruplar her alımda başka başka kişilerden olmuş nereyi yazıcaz nasıl yazıcaz bi yol gösteriverin lütfen