Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ocak 2024 23:36
ücretsiz izin dönüşü
normalde 1 senelik izne ayrılmıştım ama bazı sebeplerden dolayı birkaç ay sonra başlamam gerekiyor acaba süreç nasıl oluyor dilekçe mi yazıyorum cevap ne sürede geliyor bilen var mı

Çok Yazılan Konular

iller arası ve alt bölge Sertifika önlisans yerine geçer mi?Kayseri sehir hastanesitaban ek ödemeteşvik ödemesi Muğla ve Fethiyede çalışan sağlıkçılarSosyal çalışmacı maaşlarıSosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcisihac saglik sinavi3+1 toplu kadro eş durumu yardım

Sözlük

Karanlığa hapsolmak 2 güne bir söz bırak 2 731.birim 2 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 1 İçinden geleni söyle 4 Herkesle samimi olan insan 7 mavi gözlü samuray 2 herşeyi bildiğini zanneden kişi 1 magnolia tatlısı 3 gerçek dost 3

Son Haberler

8 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıFatih Terim'in Panathinaikos'u liderliğe oturduBodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulunduMurat Kurum'dan İstanbul paylaşımı: İlk günden işe koyuldukÇanakkale'de otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!