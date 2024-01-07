ücretsiz izin dönüşü

normalde 1 senelik izne ayrılmıştım ama bazı sebeplerden dolayı birkaç ay sonra başlamam gerekiyor acaba süreç nasıl oluyor dilekçe mi yazıyorum cevap ne sürede geliyor bilen var mı

normalde 1 senelik izne ayrılmıştım ama bazı sebeplerden dolayı birkaç ay sonra başlamam gerekiyor acaba süreç nasıl oluyor dilekçe mi yazıyorum cevap ne sürede geliyor bilen var mı