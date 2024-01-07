Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2024 23:37
CTE GYS ve UDS SINAV SONUÇLARI
Ne zaman açıklanacak? Beklemekten sabır taşına döndük.

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