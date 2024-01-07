Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


07 Ocak 2024 23:43
TORBA YASA NE OLDU MURAT BAKAN DUY BİZİ

Enazndan 30 günlük izni fazla calisma ücretini vede 12 36 yi kanunlstirilmasi icin promosyon gibi şuanda twitterda etkinlik yapılması murat bakana da iletilmesi tam zamani secim oncesi son dönemeç torba yasa cikmadan çok önemli... Birlik zamanj artik sağlıkçı aldi öğretmeni aldı askerin oyagi POLISIN SESİ HEPİMİZIZ..

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