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Editörler : Lanet


08 Ocak 2024 00:29
Öpesimiz Var Naat-ı Şerif

Öpesimiz var Naat-ı Şerif

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Anlatırlar bize Sahabeler O bıldırcın yumurtasına benzer halini

Öpesimiz var Saadetli Nübüvvet mührünü Sahabe efendimiz gibi

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Hayal ederim bembeyaz nûranî hayalimde, içiyorum kahve elimde

İyi ki molla var memleketimizde, sorarım ilim bana gerektiğinde

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Emekleyerek gelirim huzura, yanaşırım cemalinize, yanınıza

İçim çekerim Hilye-i Şerife bakar iken, sevgiyle özel Hilyenize

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Antikadır heybem Efendim lütfûnuz ile kıymetlilerinizi taşırlar

Koku şişesi tarak ayna makas misvak sürme sürmedanlık saç için ayraç

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Yanınızdan hiç ama hiç ayırmadığınız bu eşyaları satıyoruz biz

İnternette başladık pazarlamaya dualar isteriz Peygamberim biz

Meczup Barış

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