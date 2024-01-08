Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


08 Ocak 2024 00:41
Muğla'yı Gezelim-Tanıyalım

Sayın forum üyeleri ve ziyaretçiler merhaba,

Cennet ülkemizin güzel şehirlerinin gönüllü tanıtımını yapmak için hobi olarak drone ve iç kamera çekimleri yapıyorum. Çektiğim görüntülerin daha fazla insana, çevreye ulaşması ve izlenmesi beni bu konuda daha da yüreklendirdiğinden telif hakları tamamen bana ait olan bu görüntüleri gezi ve turizm başlığı altında sizlerin ve web ortamının izlenimine sunmak istedim.

Buyrunuz benim gözümden Muğla, (Bodrum, Fethiye, Ölüdeniz, Datça, Marmaris,Göcek)

https://www.youtube.com/watch?v=bfE-uTo6Nfg

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