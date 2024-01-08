Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


08 Ocak 2024 00:47
İzmir'i Gezelim-Tanıyalım (Drone Görüntüleri)

Sayın forum üyeleri ve ziyaretçiler merhaba,

Cennet ülkemizin güzel şehirlerinin gönüllü tanıtımını yapmak için hobi olarak drone ve iç kamera çekimleri yapıyorum. Çektiğim görüntülerin daha fazla insana, çevreye ulaşması ve izlenmesi beni bu konuda daha da yüreklendirdiğinden sizlerin ve web ortamının izlenimine sunmak istedim. Umarım ülkemizin iç ve dış turizmine bir zerre de olsa katkımız dokunur.

Buyrunuz benim gözümden İzmir.

https://www.youtube.com/watch?v=5w8ydPqMtGg&t=70s


FlyNFly CG
08 Ocak 2024 00:49

Linkte Sorun oldu sanırım.

https://youtu.be/5w8ydPqMtGg?si=IcoZnpz4OL-wHQYS

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İzmir'i Gezelim-Tanıyalım (Drone Görüntüleri)

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