Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 01:31
toksikoloji tıbbi sekreter

toksikolojide idrar numunesini verirken izleyip aynalı odada alıp laba teslim ediyoruz ve bunun hastanedeki bütün memurlara zorunlu olduğunu söylüyorlar ama hep tdslerden gönderiyorlar üç kere gittim. işçi kadrosundakiler ise muafmış. bunun yasal dayanağı var mıdır gerçekten var mı böyle bir şey?

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