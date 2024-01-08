Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 01:33
Eş durumu istifası
4b de eş durumu nediyle istifa etsek 1 yıl bekleme kuralına takılırmıyız

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