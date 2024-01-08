Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 04:24
Şubat ayı Mazaret ataması

Eş durumundan Dilekçem 3 hafta önce sisteme düştü degerlendirilmektedir diye.aralıkta tayini 20 günde açıklanıp gidenler oldu biz şubata mı kalıcaz yazı gelmiş diyorlar bilgisi olan var mı?

Önceden şubatı bekleyenler foruma yazıyordu şimdi dilekçe yazan yok galiba ortalıkta kimse yok.

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