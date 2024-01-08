Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 04:58
Eşlik Etme Zorunluluğu

Annem alzheimer hastası bir kaza sonucu bacağı kırıldı ameliyat oldu apar topar taburcu edip ambulansla eve getirdiler. Annem narkozun etkisiyle evre atladı ve maalesef yürümeyi, oturmayı unuttu. Yani felçli gibi hiç ama hiç hareket etmeden 24 saat yatıyor. Alzheimer hastası olduğu için kendimi tamamen saldı ve hiçbir gayreti yok. Üzerime toprak atın, gömün beni diye akşama kadar sayıklıyor.

Babam 65 yaşında onun da çeşitli hastalıkları var. Tek başına böyle bir hastaya bakması mümkün değil.

Ben en azından annemi yürüteç yardımıyla yürümeye alışması için aynı evde belli bir zaman yaşamam gerekiyor. Refakat izni alabilmem sizce mümkün mü? Şuan senelik izindeyim ama artık iznim de kalmadı.

"Eşlik Etme Zorunluluğu" diye bir yönetmelik maddesi var. Hiç böyle bir izin alan oldu mu?

Refakat izni alabilmem mümkün gözükmüyor. Çünkü evde babam var ayrıca annem hastaneden taburcu oldu hayati tehlikesi vardır ibaresini yazdırma talebim kabul edilmeyebilir. Bunun bir çözümü var mı sizce? Annemi babamı kendi halinde bırakmam demek onları ölüme terk etmem demek. Öyle enteresan bir hal ki kendi kurumum dahi benden dört dörtlük usul, uygulama, %100 bir performans bekliyor. Daha neler yazmışlar annem felç babam kanser hastası gibi, onlara dahi refakat izni çıkmamış sgk onaylamamış. Bu saate kadar uyumadım stresten 1 haftadır uyuyamıyorum..

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