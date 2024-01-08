Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 05:00
Atandığım ilde 3 yıl çalışmadan nasıl tayin isteyebilirim ?
Depremden dolayı atandığım bir ilde şehrin mimari yapısı deprem sonrası stres bozukluğu ve anksiyete mi tavan yaptırdı. verimli çalışamaz, uyuyamaz hale geldim. Bu yüzden başka bir yere gitmek istiyorum. Bunun yolu varmıdır. Eski görev ilime eş özründen tayin istesem, eski görev ilimde 3 yılımı doldurmuş sayılıp il dışı yapabilirmiyim ? Saygılar hocalarım...

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