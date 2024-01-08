Atandığım ilde 3 yıl çalışmadan nasıl tayin isteyebilirim ?

Depremden dolayı atandığım bir ilde şehrin mimari yapısı deprem sonrası stres bozukluğu ve anksiyete mi tavan yaptırdı. verimli çalışamaz, uyuyamaz hale geldim. Bu yüzden başka bir yere gitmek istiyorum. Bunun yolu varmıdır. Eski görev ilime eş özründen tayin istesem, eski görev ilimde 3 yılımı doldurmuş sayılıp il dışı yapabilirmiyim ? Saygılar hocalarım...

Depremden dolayı atandığım bir ilde şehrin mimari yapısı deprem sonrası stres bozukluğu ve anksiyete mi tavan yaptırdı. verimli çalışamaz, uyuyamaz hale geldim. Bu yüzden başka bir yere gitmek istiyorum. Bunun yolu varmıdır. Eski görev ilime eş özründen tayin istesem, eski görev ilimde 3 yılımı doldurmuş sayılıp il dışı yapabilirmiyim ? Saygılar hocalarım...