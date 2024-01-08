KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 05:19
Memuriyetim engelleniyor lütfen yardımcı olur musunuz acil???

Merhaba ben bir üniversitenin personel alımı ile ilgili olan duyurusunda basvuruda bulundum basvuruda bulunurken şartlardan bitanesi ?Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak bulunmamak? idi kpss puanım 74.07 42 adet alıncak personelden 8 sırada puanım yetiyor bende baglı olduğu universitenin 2021 yılında sağlık turizmi fakultesıne kayıt oldum ancak hıc harc yatırmadım hıcbır sekılde okula gidip gelmedım ders kaydı yaptırmadım hiçbir şekılde aktif kaydım yok bunun benim memurıyetıme engeli nedir Anayasanın 42 maddesi hiçbir kişinin egitim öğretim hakkı engellenemez burda benım ne yapmam gerekıyor resmen kazandıgım hakettiğim memurıyetım engellenıyor ayrıca örgün eğitim yerine aktif pasif kayıt bulunamamak olsaydı ıcerık acıklaması gider sildirirdim şimdi kaydımı sıldırmedım ve dıyelım kı kpss puanımlada kazanamadım ne olcaktı lutfen bana yardımcı olunuz teşekkürler

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