Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 07:50
Derece kademe yanlışlığı

Herkese merhabalar ..arkadaşlar ben 6 yılımı doldurdum hemşirelikte.2017 /5 alımında atandım 1aralık 2017 işe giriş tarihim.. ilk atanınca 8/3 ten kadronun başladığını biliyorum.ama ekip portaldan şuan derecemin 7/2 olduğunu gördüm.bir yanlışlık yok mu ?ayrıca şuan derece kadememin kaç olması gerekirdi bilgisi olan ayrıntılı bilgi verebilir mi? İtiraz dilekçesi verdim ama personel 6/1 olman gerekiyor dedi. 6/3 lüsü olamam gerekmez miydi ? Cevaplar için şimdiden teşekkürler..


taık
Memur
08 Ocak 2024 09:33

2017/5 alımında atandım ve 6/1 derece kademem.E devlete hitap yazarsanız kad./der. ile alakalı tüm detayı görebilirsiniz.


kayasezen
Aday Memur
08 Ocak 2024 09:44

Baktım bordro ve ekip portal farklı gösteriyor hangisi doğru bilginiz var mı personel işlerindeki mutemet arkadaş 6/3 olmam gerektiğini söyledi..

taık, 1 saat önce

2017/5 alımında atandım ve 6/1 derece kademem.E devlete hitap yazarsanız kad./der. ile alakalı tüm detayı görebilirsiniz.


garibimmemur
Aday Memur
08 Ocak 2024 10:07

Her yıl bir kademe verilir. 3 yıldan sonra bir derece. 2017 girişliysen ve 8/3 ten başladıysan şu anda Aralık 2023 te 6/3 ü hak ediyorsun fakat bu sana bir ay sonra verilir. eskiden çkysye girilirdi şimdi ekipe geçildi. yeni sistem belki kaydetmemiş olabilir.


garibimmemur
Aday Memur
08 Ocak 2024 10:09

8/3 ten başladığına eminmisin? 9/3 olmasın?

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