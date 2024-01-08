Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 08:35
8 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı.

Bugünde eller boş...


Rafaello
Aday Memur
08 Ocak 2024 08:58
Maaşla birlikte vermezler umarım ; ))

Velocıraptor
Genel Müdür
08 Ocak 2024 08:58

oraya doğru gidiyoruz maalesef :)

Rafaello, 2 saat önce
Maaşla birlikte vermezler umarım ; ))

Rafaello
Aday Memur
08 Ocak 2024 09:01
Hayırlısı olsun hocam
Velocıraptor, 2 saat önce

oraya doğru gidiyoruz maalesef :)


Braweheart01
Daire Başkanı
08 Ocak 2024 09:25

adana halen yok


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Ocak 2024 09:27
bir çok yer yok. birazdan damlar kredi kartından harcayın dümbelekleri.
Braweheart01, 1 saat önce

adana halen yok

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.8/1 maaş farkıOkul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?127. maddeSağlık Özrü Tayininde Boş Kadro Yoksa Ne Olur?Mesleğini onuruyla şerefiyle daha iyi bir şekilde yapmaya çalışan birine öneri verir misiniz?engelli öğretmen norm fazlası olur mu?Uzman öğretmenlikOkul grubundan maaşla ilgili bildirim geldi

Sözlük

süt reçeli akımı 1 teneşir paklasın 1 eyüp sultan 2 Aşkın tanımı 2 sarma sarmak 4 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 5 kuş uçuşu 1 İdeal erkek/kadın boyu ne olmalı 2 731.birim 2 gotland adası 1

Son Haberler

Dolar/TL 29,89 seviyesinden işlem görüyorÜst solunum yolu enfeksiyonları artıyor, dikkat!Bu hafta kabine toplanacak mı?Altının gramı 1950 liradan işlem görüyorKPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!