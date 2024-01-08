Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 08:58
Filistin PKK ya yardım eti

1980-1984yillari arasinda Lübnan'ın beka vadisine giden 300kisilik terörist guruba Filistinin eğitim imkanı sağladığını yazıyor bugün kaynaklar..


gazanya
Daire Başkanı
08 Ocak 2024 08:59

Başlığı düzeltiyorum.filistin PKK ya yardım etti.


gazanya
Daire Başkanı
08 Ocak 2024 09:00

Bu nedenle israilimde olmaz,filistinimde olmaz

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