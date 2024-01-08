Öğretmenlere yapılan haksızlık

Asıl tuhaflık ne biliyor musunuz?

Yeni başlayan bir mühendis ile 30 yıllık mühendis arasında sadede 1 ve 8 dereceleri farkına bağlı olarak 2-3 bin liralık bir fark olur.

Andak şu anda öğretmenler için bu fark zaten varken, 8 bin lira daha eklenmiş durumda..

Okulumuzda 35bin alacak olan öğretmen de var, 46 bin lira alacak öğretmen de var. Baktığımda branşları aynı, ders saatleri aynı, bütün sorumlulukları aynı.

Bunu başka meslek gruplarında göremezsiniz..

Bana tuhaf gelen asıl bu..