Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 09:14
Öğretmenlere yapılan haksızlık

Dün maaş robotunda kamu da farklı kurumlarda çalışan uzman maaşlarını inceledim. Elde ettiğim sonuçta uzmanlar ortalama 46 bin tl maaş alıyor,

Gel gelelim aslında atanır atanmaz uzman olarak maaş alması gereken öğretmen 10 yıl sonra uzman ünvanı alınca dahi bu ücreti almıyor, uzman öğretmen maaşı 42 bin

Öğretmen ancak başöğretmen olunca kamudaki uzmanın maaşına yetişecek

Bu inanılmaz bir haksızlık, ya uzmanlık tazminatı artmalı ya da başöğretmenlik 10 yıla düşürülmeli

Şu tabloda başöğretmenlik tazminatı bir lütuf değil aslında atanır atanmaz almamız gereken maaş

Bunu sendikalar görmüyor mu?


a1981
Müsteşar
08 Ocak 2024 10:11

Asıl tuhaflık ne biliyor musunuz?

Yeni başlayan bir mühendis ile 30 yıllık mühendis arasında sadede 1 ve 8 dereceleri farkına bağlı olarak 2-3 bin liralık bir fark olur.

Andak şu anda öğretmenler için bu fark zaten varken, 8 bin lira daha eklenmiş durumda..

Okulumuzda 35bin alacak olan öğretmen de var, 46 bin lira alacak öğretmen de var. Baktığımda branşları aynı, ders saatleri aynı, bütün sorumlulukları aynı.

Bunu başka meslek gruplarında göremezsiniz..

Bana tuhaf gelen asıl bu..


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 10:24

aslında en başta konuştuğumuz şeye geri dönüyoruz, sistemin ilk ortaya çıktığı dönemi hatırlayın, öğretmen maaşları asgari ücretle çok yakındı, eğitim camiası zam bekliyordu, zam yerine bu sistem tanıtıldı ve bizim tarafımızdan 2 konu rahatsızlık vericiydi

1- normal bir şekilde yapılması gereken zam öğretmenlere sınavla verilecekti, diğer mesleklerle kıyaslanınca aşağılanma durumu oluyordu

2-bu zamı almak için 10 yıl çalışmak gerekiyordu tüm öğretmenlere verilmiyordu

4-8bin tazminat bütün öğretmenlere verilsin, uzmanlara 40tl, başöğretmenlere 80tl tazminat verilsin, ünvan sınavları da illa yapacaklarsa her sene yapmaya devam etsinler ben kabul ederim. mevcut durumda yeni atamalar eziliyor.

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