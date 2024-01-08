KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 09:15
Mossad Ajanı Çıkan Suriyeli Sağlık Memuru

Turhan Çömez'in iddialarına göre memur yapılan bir suriyeli mossad ajanı çıkmış.

Bu durumda şu sorulmalıdır bu kadar Türk genci işsizken neden suriyeliler memur yapılıyor.

Neden Türk gencine tabi tutulan güvenlik soruşturması suriyelilere yapılmıyor.

Memur yapılan başka mossad ajanı ya da terörist var mı?

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